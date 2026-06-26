UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ça pffft ! Lauzerte

Ça pffft ! Lauzerte samedi 26 septembre 2026.

Adresse
Place des Cornières
Ville
82110 Lauzerte
Département
Tarn-et-Garonne
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Lauzerte

Ça pffft !

Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26 20:00:00

Date(s) :
2026-09-26

Dans le cadre du festival départemental les Résonances organisé par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
  .

Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 83 96  communication@tgac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the departmental festival Les Résonances, organized by Tarn-et-Garonne Arts & Culture

L’événement Ça pffft ! Lauzerte a été mis à jour le 2026-06-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme

À voir aussi à Lauzerte (Tarn-et-Garonne)