Ça pffft ! Lauzerte
Ça pffft ! Lauzerte samedi 26 septembre 2026.
Lauzerte
Ça pffft !
Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 18:30:00
fin : 2026-09-26 20:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Dans le cadre du festival départemental les Résonances organisé par Tarn-et-Garonne Arts & Culture
.
Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 83 96 communication@tgac.fr
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English :
As part of the departmental festival Les Résonances, organized by Tarn-et-Garonne Arts & Culture
L’événement Ça pffft ! Lauzerte a été mis à jour le 2026-06-26 par Tarn-et-Garonne Tourisme
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