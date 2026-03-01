ÇA POUSSE EN COMMINGES ! JARDINS DU COMMINGES Huos

ÇA POUSSE EN COMMINGES !

JARDINS DU COMMINGES 4 Rue des Tilleuls Huos Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vente de plants potagers bio & conseils en jardinage, animations pour petits et grands visites maraîchères, ateliers au jardin pédagogique, vente et troc de graines outils de jardin, ambiance musicale, restauration & gourmandises.

Venez célébrer l’arrivée du printemps lors de Ça Pousse en Comminges, une journée festive placée sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité !

Vente de plants potagers bio & conseils en jardinage

Découvrez une large sélection de plants potagers biologiques (tomates, courgettes, fleurs compagnes, aromatiques, etc.) pour démarrer ou enrichir votre jardin. Des professionnels seront présents pour vous guider et partager leurs astuces pour un potager productif et respectueux de l’environnement.

Animations pour petits et grands

Visites maraîchères

Ateliers au jardin pédagogique

Vente et troc de graines outils de jardin

Ambiance musicale

Restauration & gourmandises

Tout au long de la journée, régalez-vous avec une offre de restauration savoureuse et locale

Buvette avec boissons rafraîchissantes et jus de pomme du jardin

Délicieuses crêpes bio à savourer sur place

Restauration mettant à l’honneur les produits du terroir

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du jardin et de la nature !

Venez en famille ou entre amis, et partageons ensemble une journée riche en découvertes et en rencontres.

Entrée libre et gratuite. .

English :

Sale of organic vegetable plants & gardening advice, events for young and old: market garden tours, workshops in the educational garden, sale and barter of seeds garden tools, musical atmosphere, catering & delicacies.

