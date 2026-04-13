Ça pousse en Comminges !, Tiers-Lieu Oasis Gourmand, Huos

Ça pousse en Comminges ! Samedi 25 avril, 10h00 Tiers-Lieu Oasis Gourmand Haute-Garonne

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Ça pousse en Comminges !

Venez célébrer l’arrivée du printemps lors de Ça Pousse en Comminges, une journée festive placée sous le signe du partage, de la nature et de la convivialité !

Quand ? Samedi 25 avril 2026 de 10h à 18h

Où ? Au tiers-lieu Oasis Gourmand, à Huos

Vente de plants potagers bio & conseils en jardinage

Découvrez une large sélection de plants potagers biologiques (tomates, courgettes, fleurs compagnes, aromatiques, etc.) pour démarrer ou enrichir votre jardin.

Des professionnels seront présents pour vous guider et partager leurs astuces pour un potager productif et respectueux de l’environnement.

Animations pour petits et grands

Visites maraîchères

Ateliers au jardin pédagogique

Vente et troc de graines – outils de jardin

Ambiance musicale

Restauration & gourmandises

Tout au long de la journée, régalez-vous avec une offre de restauration savoureuse et locale :

Buvette avec boissons rafraîchissantes et jus de pomme du jardin

Délicieuses crêpes bio à savourer sur place

Restauration mettant à l’honneur les produits du terroir

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amoureux du jardin et de la nature !

Venez en famille ou entre amis, et partageons ensemble une journée riche en découvertes et en rencontres.

Infos au 05 61 89 04 87 ou à contact@oasisgourmand.com

Tiers-Lieu Oasis Gourmand 4 rue des Tilleuls, 31210 Huos Huos 31210 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 89 04 87 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@oasisgourmand.com »}] [{« link »: « mailto:contact@oasisgourmand.com »}]

Venez célébrer l’arrivée du printemps le samedi 25 avril 2026 au tiers-lieu Oasis Gourmand à Huos ! Vente de plants bio, conseils en jardinage, animations, ambiance musicale, restauration, buvette. bio vente de plants