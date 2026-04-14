ça roule à Magny-les-Hameaux!, 1 place Pierre Bérégovoy, Magny-les-Hameaux

ça roule à Magny-les-Hameaux! Samedi 30 mai, 14h00 1 place Pierre Bérégovoy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Envie de prendre l’air, de bouger et de découvrir le VTT en toute convivialité ? Les jeunes de l’école de vélo Le Mollet Futé vous donnent rendez-vous pour une après-midi sportive et accessible à toutes et tous, dès 8 ans.

Au départ du parvis de l’Hôtel de Ville, cette rando vélo permettra aux participants de s’initier ou de se remettre en selle dans un cadre sécurisé et bienveillant. Entre conseils techniques, découverte de l’environnement local et plaisir de pédaler en groupe, c’est une belle occasion de partager un moment dynamique en famille ou entre amis.

Les encadrants proposeront un parcours adapté, mêlant pédagogie, ludique et pratique du VTT en conditions réelles. L’activité est ouverte sur inscription, dans la limite des places disponibles.

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Le 30 mai, à l’occasion de Mai à Vélo, les jeunes de l’école de vélo Le Mollet Futé vous invitent à une rando VTT accessible dès 8 ans !

lemolletfute