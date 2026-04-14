Enquête à deux roues, 1 place Pierre Bérégovoy, Magny-les-Hameaux
Enquête à deux roues, 1 place Pierre Bérégovoy, Magny-les-Hameaux mercredi 27 mai 2026.
Enquête à deux roues Mercredi 27 mai, 13h30 1 place Pierre Bérégovoy Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T13:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-27T13:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00
Mercredi 27 mai, de 13h30 à 16h, enfilez votre casque et venez participer à une enquête à deux roues accessible à tous les publics !
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour récupérer votre feuille de route. Vous serez guidés sur un parcours à vélo qui vous amènera à découvrir la ville autrement, grâce à des questions et défis disséminés tout au long du trajet.
Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, devenez de véritables explorateurs à vélo et tentez de résoudre toutes les énigmes ! Une activité conviviale, ludique et idéale pour profiter du plein air autrement.
1 place Pierre Bérégovoy 1 place Pierre Bérégovoy 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France
Récupérez votre feuille de route, suivez le parcours à vélo et répondez aux questions disséminées tout au long du trajet. Un rallye vélo à réaliser en famille, entre amis ou même en solo!
pxhere
À voir aussi à Magny-les-Hameaux (Yvelines)
- Mai à Vélo 2026, Magny-les-Hameaux, Magny-les-Hameaux 1 mai 2026
- Mai à Vélo 2026, SAFRAN AIRCRAFT ENGINES SQY, Magny-les-Hameaux 1 mai 2026
- Protégez votre vélo!, Médiathèque Jacques Brel, Magny-les-Hameaux 6 mai 2026
- Marquage gratuit Bicycode de vos vélos, Médiathèque Jacques Brel, Magny-les-Hameaux 6 mai 2026
- Collégiens, protégez votre vélo!, collège A. Einstein, Magny-les-Hameaux 7 mai 2026