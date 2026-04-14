Enquête à deux roues, 1 place Pierre Bérégovoy, Magny-les-Hameaux

Enquête à deux roues Mercredi 27 mai, 13h30 1 place Pierre Bérégovoy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T13:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T13:30:00+02:00 – 2026-05-27T16:00:00+02:00

Mercredi 27 mai, de 13h30 à 16h, enfilez votre casque et venez participer à une enquête à deux roues accessible à tous les publics !

Rendez-vous à l’Hôtel de Ville pour récupérer votre feuille de route. Vous serez guidés sur un parcours à vélo qui vous amènera à découvrir la ville autrement, grâce à des questions et défis disséminés tout au long du trajet.

Que vous soyez en famille, entre amis ou en solo, devenez de véritables explorateurs à vélo et tentez de résoudre toutes les énigmes ! Une activité conviviale, ludique et idéale pour profiter du plein air autrement.

1 place Pierre Bérégovoy 1 place Pierre Bérégovoy 78114 Magny-les-hameaux Magny-les-Hameaux 78114 Cressely Yvelines Île-de-France

Récupérez votre feuille de route, suivez le parcours à vélo et répondez aux questions disséminées tout au long du trajet. Un rallye vélo à réaliser en famille, entre amis ou même en solo!

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