Rang-du-Fliers

Ca sent le sapin

Salle le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

à 20h30

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L’atelier de théâtre du Fliers présente ça sent le sapin, une comédie de Franck Diolier et Thierry François dans une mise en scène d’Anthony Delclitte.

Mado, jeune retraitée et veuve est accompagnée par ses enfants dans une maison de repos, pour une convalescence après une alerte cardiaque. Elle doit partager sa chambre avec une vieille dame qui l’accueille fraîchement. Malgré tout, elle va rapidement prendre goût à la vie conviviale aux Chênes blancs , avec la complicité de quelques-unes de ses nouvelles campagnes dont Irina et Yvonne, placées elles sous la vigilance de Dominique, une infirmière assez peu orthodoxe. La maison de repos serait- elle vraiment de tout repos ? Quant à ses enfants, étaient-ils animés de bonne intention en la plaçant ? Une comédie drôle et sensible, un peu grinçante aussi sans doute.

Sur réservation | Tarif 8€. (réduit 6€) .

Salle le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

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English :

L’événement Ca sent le sapin Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers