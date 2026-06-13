Rang-du-Fliers

Le Grand démontage

Salle le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

à 20h30

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Par la Compagnie du Berger (Amiens)

Compagnons de route de la Comédie de Picardie, du Théâtre de l’Epée de bois et du Centre culturel Jacques Tati à Amiens, les comédiens de la Compagnie du Berger , fondée en 1993, nous présentent une troupe de théâtre qui veut monter un spectacle qui veut révolutionner le paysage théâtrale -Forcément-

Mais rien ne se passera comme prévu et comme il faudrait.

Les répétitions s’enchaînent non sans mal autour de l’adaptation d’un grand classique de la BD jeunesse, les Schtroumpfs. Mais au début du dernier acte, la consternation l’emporte sur le processus de création c’est un ratage complet et rien ne marche le comble ? Ils n’ont même pas les droits d’auteur. Et le directeur de la salle est furax. Ça ne peut pas être pire ? Si…Parce qu’il faut encore tout démonter quand tout est fini.

Voilà un beau spectacle sur la réalité économique du monde du spectacle, qui décortique avec humour les différentes étapes de la création ( et d’un démontage) où se révèlent les différents personnages ( huit comédiens, quand même… qui jouent avec le vrai et le faux, sur un fond d’intrigue policière.

Une comédie originale (encore une !…) un peu foutraque, un peu punk, un peu potache, et très enlevée.

Pour tout public | sur réservation | 12€ .

Salle le Fliers rue de l’Eglise Rang-du-Fliers 62180 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 84 27 15

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English :

L’événement Le Grand démontage Rang-du-Fliers a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme de Rang-du-Fliers