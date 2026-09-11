AGENDA · Rennes
Ça s’visite ? N°1 Maison Marbeuf Rennes
mercredi 23 septembre 2026 · Maison Marbeuf · Rennes
Informations pratiques
Ça s’visite ? N°1 Maison Marbeuf Rennes Mercredi 23 septembre, 14h30
Des visites dans différents lieux de Rennes… qui ne se visitent pas habituellement !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T16:30:00.000+02:00
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Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf, 35000 RENNES Rennes
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