Informations pratiques

Ça s’visite ? N°1 Maison Marbeuf Rennes Mercredi 23 septembre, 14h30

Des visites dans différents lieux de Rennes… qui ne se visitent pas habituellement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-23T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-23T16:30:00.000+02:00

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Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf, 35000 RENNES Rennes



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