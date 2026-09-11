UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Ça s’visite ? N°1 Maison Marbeuf Rennes

mercredi 23 septembre 2026 · Maison Marbeuf · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Maison Marbeuf
Adresse
21 boulevard Marbeuf, 35000 RENNES
Ville
Rennes

Ça s’visite ? N°1 Maison Marbeuf Rennes Mercredi 23 septembre, 14h30

Des visites dans différents lieux de Rennes… qui ne se visitent pas habituellement !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-23T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-23T16:30:00.000+02:00

1
 

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf, 35000 RENNES Rennes


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes