ÇA TOURNE AU VERT — Soirée courts métrages et écologie Cinéma du TNB Rennes Mercredi 3 juin, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarif unique 6,50 € + Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Les Rennes du Ciné, groupe d’ambassadeurs et ambassadrices du cinéma à Rennes, en partenariat avec le Cinéma du TNB propose une soirée où le cinéma rencontre et questionne l’engagement écologique.

ÇA TOURNE AU VERT — Soirée courts métrages et écologie

« _Ça tourne au vert_ est un programme de courts métrages parlant d’effondrement de la biodiversité, d’écologie, d’activisme ou encore d’éco-anxiété. Des sujets qu’il est important de visibiliser aujourd’hui et dont les cinéastes cherchent la solution pour alerter ou éduquer, grâce au cinéma. Cette séance organisée par Les Rennes du Ciné, collectif de jeunes cinéphiles ayant pour mission de ramener les jeunes dans les salles, propose de montrer qu’il est possible de faire mieux, de faire différemment : de faire un cinéma respectueux de l’environnement. Et pour cela, la séance sera suivie d’une discussion avec le collectif On est raccord, qui organise des résidences-laboratoires pour apprendre à repenser la fabrication des films. »

– Les Rennes du Ciné

Projet soutenu par le CNC, l’Association Clair/Obscur, le Cinéma Arvor

et le Cinema du TNB

ÇA TOURNE AU VERT

J’AI VU de Victor Quilichini, 16 min, 2025

QUOTA de Marieke Blaauw, Joris Oprins et Job Roggeveen, 12 min, 2024

RÉCOLTER LA TEMPÊTE d’Adèle Vincenti-Crasson, 12 min, 2024

THERMOSTAT 6 de Maya Av-Ron, Mylène Cominotti, Marion Coudert, Sixtine Dano 5 min, 2018

SUR ÉCOUTE d’Élie Girard, 22 min, 2024

GÉNÉRATION de Camille Étienne, 17 min, 2021

Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe du film _Récolter la tempête_

et le collectif On est raccord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-03T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T21:00:00.000+02:00

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Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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