AGENDA · Paluel
« Ça va valser » à Paluel (76), avec la Cie Les Rustines de l’Ange Le Clos des Fées Paluel
jeudi 16 juillet 2026 · Le Clos des Fées · Paluel
Informations pratiques
« Ça va valser » à Paluel (76), avec la Cie Les Rustines de l’Ange Le Clos des Fées Paluel Jeudi 16 juillet, 19h00
Cet été, le Clos des Fées donne rendez-vous chaque jeudi, pour une série de spectacles gratuits, qui s’ajoutent au reste de sa programmation estivale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T20:30:00.000+02:00
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Le Clos des Fées Paluel. Paluel
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