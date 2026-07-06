Informations pratiques

« Ça va valser » à Paluel (76), avec la Cie Les Rustines de l’Ange Le Clos des Fées Paluel Jeudi 16 juillet, 19h00

Cet été, le Clos des Fées donne rendez-vous chaque jeudi, pour une série de spectacles gratuits, qui s’ajoutent au reste de sa programmation estivale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T20:30:00.000+02:00

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Le Clos des Fées Paluel. Paluel



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