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« Ça va valser » à Paluel (76), avec la Cie Les Rustines de l’Ange Le Clos des Fées Paluel

jeudi 16 juillet 2026 · Le Clos des Fées · Paluel

« Ça va valser » à Paluel (76), avec la Cie Les Rustines de l’Ange Le Clos des Fées Paluel

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Le Clos des Fées
Adresse
Paluel.
Ville
Paluel

« Ça va valser » à Paluel (76), avec la Cie Les Rustines de l’Ange Le Clos des Fées Paluel Jeudi 16 juillet, 19h00

Cet été, le Clos des Fées donne rendez-vous chaque jeudi, pour une série de spectacles gratuits, qui s’ajoutent au reste de sa programmation estivale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T20:30:00.000+02:00

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Le Clos des Fées Paluel. Paluel


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