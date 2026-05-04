Cabamix d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes Mercredi 13 mai, 21h00 Entrée libre, au chapeau

Cabamix d’impro à 3 troupes

Les Caucus’tadors et les BIZH recevront une troupe d’impro belge, les Poussins masqués ! Une belle occasion pour se mixer ensemble pour un spectacle d’impro bien dynamique !

Entrée libre, au chapeau

21h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T21:30:00.000+02:00

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Ferme des Gallets 35700 Rennes 26 avenue Pierre DONZELOT Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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