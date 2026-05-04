Cabamix d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes
Cabamix d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes mercredi 13 mai 2026.
Cabamix d’impro Ferme des Gallets 35700 Rennes Rennes Mercredi 13 mai, 21h00 Entrée libre, au chapeau
Cabamix d’impro à 3 troupes
Les Caucus’tadors et les BIZH recevront une troupe d’impro belge, les Poussins masqués ! Une belle occasion pour se mixer ensemble pour un spectacle d’impro bien dynamique !
Entrée libre, au chapeau
21h
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T21:30:00.000+02:00
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Ferme des Gallets 35700 Rennes 26 avenue Pierre DONZELOT Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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