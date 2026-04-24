Cabane à histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse

Cabane à histoires Mercredi 13 mai, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T10:30:00+02:00 – 2026-05-13T11:00:00+02:00

Mercredi 13 mai – 10h30

30 minutes

Des lectures, nichés au creux de la cabane à histoires.

Inscriptions au 05 61 22 24 50

Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]

Lecture pour les 0-3 ans