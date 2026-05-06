Tout public – Toulouse Métropole Rénov’ dans les marchés toulousains, Marché Saint-Simon, Toulouse

Tout public – Toulouse Métropole Rénov’ dans les marchés toulousains 13 – 27 mai Marché Saint-Simon Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:00:00+02:00 – 2026-05-13T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:00:00+02:00 – 2026-05-27T13:00:00+02:00

Organisateur : Toulouse Métropole Rénov’

Tout public. Toulouse Métropole Rénov’, en tant qu’Espace Conseil France Rénov’, assure une mission de service public de conseils et d’accompagnement sur la rénovation énergétique des logements privés.

Afin d’échanger sur vos projets de rénovations énergétiques, de vous orienter vers les professionnels adaptés et envisager les solutions de financements possibles, nous serons présents durant certains marchés sur Toulouse. Voici le programme de nos interventions :

– Marché Saint-Simon les 13 mai et 12 juin

– Marché Trois Cocus les 20 mai et 17 juin

– Marché Minimes les 21 mai et 18 juin

– Marché Rangueil les 27 mai et 24 juin

– Marché Saint-Cyprien les 29 mai et 26 juin

Marché Saint-Simon Place de l’Eglise Saint Simon 31100 TOULOUSE Toulouse 31100 Saint-Simon / Lafourguette / Oncopole Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://renov.toulouse-metropole.fr/evenement-en-presentiel/ »}]

Toulouse métropole renov’ assure une mission de service public de conseils et d’accompagnement sur la rénovation énergétique des logements privés.