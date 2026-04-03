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EDGAR YVES JR – EDGAR YVES JR EN RODAGE CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

EDGAR YVES JR – EDGAR YVES JR EN RODAGE CAFE THEATRE DES 3T Toulouse

EDGAR YVES JR – EDGAR YVES JR EN RODAGE CAFE THEATRE DES 3T Toulouse mercredi 13 mai 2026.

Lieu : CAFE THEATRE DES 3T

Adresse : 40, RUE GABRIEL PÉRI

Ville : 31300 Toulouse

Département : 31

Début : 2026-05-13

Fin : 2026-05-13

Heure de début : 20:00

EDGAR YVES JR – EDGAR YVES JR EN RODAGE Début : 2026-05-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

CAFE THEATRE DES 3T 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31

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