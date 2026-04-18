Le tour de la Haute-Garonne à Vélo, Place du Capitole, Toulouse

Le tour de la Haute-Garonne à Vélo 1 – 13 mai Place du Capitole Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T09:00:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T09:00:00+02:00 – 2026-05-13T22:00:00+02:00

Le Tour de la Haute-Garonne à vélo est un nouvel itinéraire cyclotouristique qui sera inauguré du 1er au 13 mai à travers un événement ouvert au grand public.

Pensé comme une expérience immersive et un test grandeur nature, cet événement vise à structurer l’offre cyclotouristique du territoire, valoriser les acteurs locaux et faire émerger une destination vélo attractive et durable.

Un séjour vélo accessible mêlant visites, gastronomie et patrimoine local pour une expérience immersive. En clôture des étapes, vous profiterez d’un dîner convivial.

Les bagages et le matériel de camping suivent chaque étape pour un confort optimal. Les inscriptions sont ouvertes, seulement 25 places disponibles.

Informations pratiques

Tarif : 150 € le pack 3 jours/2 nuits et 37€ la journée du 7 mai

* Un peu de Haute-Garonne : la journée inaugurale du 7 mai

* Beaucoup de Haute-Garonne : 1 pack au choix

* Énormément de Haute-Garonne : combinez les packs

* Haute-Garonne à la folie : les 13 jours pour faire le tour complet

Fin des inscriptions : mi-avril

Place du Capitole Place du Capitole 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.hautegaronnetourisme.com/tour-de-haute-garonne-a-velo/circuit-inaugural/ »}]

Le Tour de la Haute-Garonne à vélo est un nouvel itinéraire cyclotouristique qui sera inauguré du 1er au 13 mai à travers un événement ouvert au grand public.

Haute-Garonne Tourisme