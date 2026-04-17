FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE CINEMA LE CRATERE Toulouse
FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE CINEMA LE CRATERE Toulouse mardi 21 avril 2026.
Toulouse
FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE
CINEMA LE CRATERE 95 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-21
Pleins feux sur le cinéma coréen !
Plongez au cœur du cinéma coréen avec une édition intense et captivante ! Entre fresques historiques marquantes (Harbin, Battleship Island) et portraits d’adolescents confrontés à la dureté du monde (Hopeless, Take Care of My Cat, The World of Love), le festival explore des récits puissants, d’hier à aujourd’hui.
À l’honneur également, l’univers du réalisateur Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan), avec son nouveau film The Ugly et l’animation culte Seoul Station. Frissons garantis avec des œuvres signées Park Chan-wook et la projection de Noise en clôture. Entre émotion et poésie, le cinéma de Hong Sang-soo célèbre les liens franco-coréens, tandis que Jiburo offre une parenthèse tendre accessible à tous. Invités, rencontres et découvertes gourmandes viennent compléter cette programmation riche, pour une immersion passionnée dans la culture coréenne !
Le programme complet est disponible sur le site internet du festival. 4 .
CINEMA LE CRATERE 95 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Spotlight on Korean cinema!
L’événement FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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