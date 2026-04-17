FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE CINEMA LE CRATERE Toulouse

Toulouse

FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE

CINEMA LE CRATERE 95 Grande Rue Saint-Michel Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-21

Pleins feux sur le cinéma coréen !

Plongez au cœur du cinéma coréen avec une édition intense et captivante ! Entre fresques historiques marquantes (Harbin, Battleship Island) et portraits d’adolescents confrontés à la dureté du monde (Hopeless, Take Care of My Cat, The World of Love), le festival explore des récits puissants, d’hier à aujourd’hui.

À l’honneur également, l’univers du réalisateur Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan), avec son nouveau film The Ugly et l’animation culte Seoul Station. Frissons garantis avec des œuvres signées Park Chan-wook et la projection de Noise en clôture. Entre émotion et poésie, le cinéma de Hong Sang-soo célèbre les liens franco-coréens, tandis que Jiburo offre une parenthèse tendre accessible à tous. Invités, rencontres et découvertes gourmandes viennent compléter cette programmation riche, pour une immersion passionnée dans la culture coréenne !

Le programme complet est disponible sur le site internet du festival. 4 .

CINEMA LE CRATERE 95 Grande Rue Saint-Michel Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Spotlight on Korean cinema!

L’événement FESTIVAL DU FILM COREEN DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE