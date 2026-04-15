Le Sabre / Présentation de Aurélien Audu, Le Cratère, Toulouse

Le Sabre / Présentation de Aurélien Audu Vendredi 1 mai, 14h00 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-01T14:00:00+02:00 – 2026-05-01T16:00:00+02:00

Le Sabre / de Kenji Misumi / 1h37 / Japon / Avec Yûsuke Kawazu, Raizô Ichikawa, Akio Hasegawa

Synopsis : Jiro Kokubu a été élu capitaine du club de Kendo de son université. Son objectif : remporter le prochain tournoi inter-universitaire. Sa méthode : imposer à son corps une discipline de fer et ne vivre que pour la victoire. Le cadet du club, Mibu, admire la vie spartiate de Kokubu et voit en lui un mentor. Mais le vétéran Kagawa critique l’intransigeance et l’idéalisme du capitaine. Pour lui, le kendo peut s’accommoder d’une vie sociale normale. Il affirme que l’ascèse de Kokubu est une imposture. Alors que le tournoi approche, la rivalité entre les deux hommes va tourner au drame…

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/le-sabre »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com/EMS0011/FRTUYB4#showsession?id=emsx001100017752&ps=EMS0011 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Le Cratère Cinema Toulouse