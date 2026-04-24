Cabane à histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse
Cabane à histoires, Médiathèque Rangueil, Toulouse mercredi 10 juin 2026.
Cabane à histoires Mercredi 10 juin, 10h30 Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:00:00+02:00
Mercredi 10 juin – 10h30
30 minutes
Des lectures, nichés au creux de la cabane à histoires.
Inscriptions au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 24 50 »}]
Lecture pour les 0-3 ans
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