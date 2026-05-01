Mons

CABANE D’HÉRIC — RENÉ LACAILLE ET CÉDRIC PIERINI.

Parking des Gorges Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Concert live de René Lacaille et Cédric Pierini à la Cabane d’Héric. Duo Austral en direct dès 20h. Profitez d’un apéro-tapas-dîner dès 19h dans le cadre unique des Gorges d’Héric.

Rendez-vous à la Cabane d’Héric, au cœur des Gorges d’Héric à Mons-la-Trivalle, pour une soirée musicale exceptionnelle

Au programme

Dès 19h Accueil avec une formule apéro-tapas-dîner pour bien commencer la soirée.

À partir de 20h Concert Live du duo austral René Lacaille et Cédric Pierini.

Informations pratiques

Restauration Possible sur place (buvette-snack). .

Parking des Gorges Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05

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English :

Live concert by René Lacaille and Cédric Pierini at the Cabane d’Héric. Duo Austral live from 8pm. Enjoy an aperitif-tapas-dinner from 7pm in the unique setting of the Gorges d’Héric.

L’événement CABANE D’HÉRIC — RENÉ LACAILLE ET CÉDRIC PIERINI. Mons a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC