OCCITECHNIK 2026 Mons la Trivalle Mons

Mons

OCCITECHNIK 2026

Mons la Trivalle Avenue de la Gare Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Trois jours pour progresser en montagne au cœur du massif du Caroux.

Occitechnik un événement multi activités mettant à l’honneur l’escalade, l’alpinisme, le canyonisme et le montanisme aux jeunes âgés de 16 ans et plus, licenciés ou non.

Le Comité départemental et la Ligue Occitanie de Montagne Escalade organisent, avec le concours, de la Ville de Mons la Trivalle, de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, Occitechnik, événement multi activités mettant à l’honneur l’escalade, l’alpinisme, le canyonisme et le montanisme aux jeunes âgés de 16 ans et plus, licenciés ou non.

Les journées du vendredi et samedi, consacrées à des ateliers animés par des encadrants expérimentés, permettront d’explorer de nouvelles activités, de progresser et de vivre une expérience renforçant l’autonomie et la sécurité.

Le dimanche sera dédié à la mise en pratique, avec plusieurs options Grande voie, canyoning, randonnée technique autour des aiguilles du massif du Caroux ainsi qu’une balade commentée plongeant les participants au cœur des enjeux de la biodiversité spécifique du Caroux.

Des repas prévus le soir, à partir de produits locaux et des soirées animées, rythmeront le séjour… .

Mons la Trivalle Avenue de la Gare Mons 34390 Hérault Occitanie

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English : OCCITECHNIK 2026

Three days of mountain climbing in the heart of the Caroux massif.

Occitechnik is a multi-activity event featuring climbing, mountaineering, canyoning and mountaineering for young people aged 16 and over, whether or not they hold a licence.

L’événement OCCITECHNIK 2026 Mons a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 HERAULT SPORT