Mons

ÉCHAPPÉES PASTORALES DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE

Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Rencontre et vente directe à la ferme des Trois Vallées à Mons. Profitez des Échappées Pastorales pour découvrir des produits fermiers de qualité et échanger avec des producteurs passionnés par leur terroir et leur métier au cœur du Caroux.

Au pied du massif du Caroux, la ferme des Trois Vallées vous ouvre ses portes dans le cadre des Échappées Pastorales. Ce rendez-vous gourmand est une invitation à découvrir l’excellence des produits issus de l’élevage local. Les producteurs vous accueillent pour une matinée de vente directe, moment privilégié pour échanger sur leurs méthodes de travail et la passion qui les anime au quotidien. Fromages, viandes ou autres pépites de la ferme chaque produit raconte l’histoire de nos paysages préservés et d’un savoir-faire traditionnel. Profitez de cette halte authentique à Mons-la-Trivalle pour remplir votre panier de saveurs vraies et soutenir l’agriculture de proximité. Une expérience de partage au plus près de la terre, idéale pour les amateurs de produits sains et de rencontres humaines. .

Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 36 63

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English :

Meeting and direct sales at the Trois Vallées farm in Mons. Take advantage of the Échappées Pastorales to discover quality farm produce and talk to producers who are passionate about their land and their work in the heart of the Caroux.

L’événement ÉCHAPPÉES PASTORALES DÉCOUVERTE DES SAVOIR-FAIRE Mons a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC