Mons

L’Aidem fait son cinéma

Salle des fêtes Mons Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 20:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Fête de l’école de musique. Présentation des divers ensembles de l’école et des danseurs du cours de Breakdance.

.

Salle des fêtes Mons 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 aidemmatha@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement L’Aidem fait son cinéma Mons a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge