L’Aidem fait son cinéma Mons
L’Aidem fait son cinéma Mons samedi 9 mai 2026.
Mons
L’Aidem fait son cinéma
Salle des fêtes Mons Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 20:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Fête de l’école de musique. Présentation des divers ensembles de l’école et des danseurs du cours de Breakdance.
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Salle des fêtes Mons 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 aidemmatha@gmail.com
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L’événement L’Aidem fait son cinéma Mons a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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