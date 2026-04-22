Mons

JAZZ À VÉLO CONCERT CHEZ L’HABITANT

Mons Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’association Culture Jazz lance son itinérance sur la Véloccitanie ! Suivez Serge Casero à vélo et profitez d’un concert de grands standards du jazz chez l’habitant à Mons. Un moment de partage soutenu par le Parc Naturel du Haut-Languedoc.

Le projet original Jazz à vélo , porté par l’association Culture Jazz et soutenu par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, allie mobilité douce et rencontres musicales de proximité.

Le saxophoniste Serge Casero parcourt la voie verte Passapaïs et vous invite à le suivre un bout de chemin avant le concert.

Pour cette étape à Mons-la-Trivalle, un trio ou quartet composé pour l’occasion interprétera un répertoire de grands standards du jazz dans le cadre intimiste d’un concert chez l’habitant. .

Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 80 24 61 37 culturejazz34@gmail.com

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English :

The Culture Jazz association launches its Véloccitanie tour! Follow Serge Casero on his bike and enjoy a concert of great jazz standards at his home in Mons. A moment of sharing supported by the Parc Naturel du Haut-Languedoc.

L’événement JAZZ À VÉLO CONCERT CHEZ L’HABITANT Mons a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC