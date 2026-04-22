JAZZ À VÉLO CONCERT CHEZ L’HABITANT Mons
JAZZ À VÉLO CONCERT CHEZ L’HABITANT Mons vendredi 8 mai 2026.
Mons
JAZZ À VÉLO CONCERT CHEZ L’HABITANT
Mons Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’association Culture Jazz lance son itinérance sur la Véloccitanie ! Suivez Serge Casero à vélo et profitez d’un concert de grands standards du jazz chez l’habitant à Mons. Un moment de partage soutenu par le Parc Naturel du Haut-Languedoc.
Le projet original Jazz à vélo , porté par l’association Culture Jazz et soutenu par le Parc naturel régional du Haut-Languedoc, allie mobilité douce et rencontres musicales de proximité.
Le saxophoniste Serge Casero parcourt la voie verte Passapaïs et vous invite à le suivre un bout de chemin avant le concert.
Pour cette étape à Mons-la-Trivalle, un trio ou quartet composé pour l’occasion interprétera un répertoire de grands standards du jazz dans le cadre intimiste d’un concert chez l’habitant. .
Mons 34390 Hérault Occitanie +33 6 80 24 61 37 culturejazz34@gmail.com
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English :
The Culture Jazz association launches its Véloccitanie tour! Follow Serge Casero on his bike and enjoy a concert of great jazz standards at his home in Mons. A moment of sharing supported by the Parc Naturel du Haut-Languedoc.
L’événement JAZZ À VÉLO CONCERT CHEZ L’HABITANT Mons a été mis à jour le 2026-04-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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