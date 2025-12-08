CIRCUIT N°1 LE VERDIER SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

CIRCUIT N°1 LE VERDIER SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Très facile

Site VTT-FFC CIRCUIT N°1 LE VERDIER SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC 113 Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie

Durée : 40 Distance : 600.0

Petit circuit sans difficulté au cœur du village de Mons. Permet de découvrir en chemin les gorges d’Héric, le vieux village de Mons, et d’emprunter la Voie Verte.

Très facile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English : CIRCUIT N°1 LE VERDIER SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Petit circuit sans difficulté au cœur du village de Mons. Permet de découvrir en chemin les gorges d’Héric, le vieux village de Mons, et d’emprunter la Voie Verte.

Deutsch : CIRCUIT N°1 LE VERDIER SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Petit circuit sans difficulté au cœur du village de Mons. Permet de découvrir en chemin les gorges d’Héric, le vieux village de Mons, et d’emprunter la Voie Verte.

Italiano :

Un percorso breve e facile che attraversa il cuore del villaggio di Mons. Lungo il percorso si possono scoprire le gole di Héric, l’antico villaggio di Mons e seguire la Voie Verte.

Español : CIRCUIT N°1 LE VERDIER SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC

Petit circuit sans difficulté au cœur du village de Mons. Permet de découvrir en chemin les gorges d’Héric, le vieux village de Mons, et d’emprunter la Voie Verte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme