SPÉCIALE ENDURO N°25 FENOUILLEDE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC Mons Hérault

SPÉCIALE ENDURO N°25 FENOUILLEDE SITE VTT-FFC CAROUX EN HAUT-LANGUEDOC En VTT Difficile

113 Avenue de la Gare 34390 Mons Hérault Occitanie

Spéciale enduro rouge de 5,9 km au départ du picdeNaudech. Avec 600 m de dénivelé négatif, elle relie le sommet au hameau d’Ornac.

Technique sur la partie haute avec la dalle rocheuse, puis roulante et rapide pour un final accessible et plaisant.

Cotation FFC enduro Rouge

Difficile

https://www.minervois-caroux.com/ +33 4 67 97 06 65

English :

5.9 km red enduro special from Pic de Naudech. With 600 m of negative gradient, it links the summit to the hamlet of Ornac.

Technical on the upper part with the rocky slab, then fast and rolling for an accessible and pleasant finish.

FFC enduro rating Red

Deutsch :

5,9 km lange rote Enduro-Sonderprüfung, die auf dem Pic de Naudech beginnt. Mit 600 m negativem Höhenunterschied verbindet sie den Gipfel mit dem Weiler Ornac.

Technisch anspruchsvoll im oberen Teil mit der Felsplatte, dann rollend und schnell für ein zugängliches und angenehmes Finale.

Bewertung FFC Enduro Rot

Italiano :

Una speciale enduro rossa di 5,9 km dal Pic de Naudech. Con 600 m di pendenza negativa, collega la vetta alla frazione di Ornac.

Tecnico nella parte superiore con la lastra rocciosa, poi veloce e ondulato per un finale accessibile e piacevole.

Valutazione enduro rosso FFC

Español :

Una especial de enduro rojo de 5,9 km desde el Pic de Naudech. Con 600 m de desnivel negativo, une la cima con la aldea de Ornac.

Técnica en la parte superior con la losa rocosa, luego rápida y rodadora para un final accesible y agradable.

Clasificación enduro rojo FFC

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Hérault Tourisme