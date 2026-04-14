Concours de belote, Foyer communal, Mons

Concours de belote 25 avril et 9 mai Foyer communal Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Organisé par l’association la Belote Monsoise.

Foyer communal 1 Place de la Mairie, 30340 Mons Mons 30340 Gard Occitanie

Que vous soyez là pour gagner ou pour le plaisir, venez partager un bon moment autour d’un jeu de tradition et de passion. Jeu Cartes