Cabannes à piafs et récup’fantastiques Longchamps
Cabannes à piafs et récup’fantastiques Longchamps mardi 7 juillet 2026.
Longchamps
Cabannes à piafs et récup’fantastiques
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Atelier créatif avec Marie et Sophie.
Jeunes de 7 à 11 ans. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11 bib.longchamps@gmail.com
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English : Cabannes à piafs et récup’fantastiques
L’événement Cabannes à piafs et récup’fantastiques Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme
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