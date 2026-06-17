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Le petit roi qui coupait les arbres Longchamps

Le petit roi qui coupait les arbres Longchamps vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : 93 Rue de la Mairie

Ville : 27150 Longchamps

Département : Eure

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Longchamps

Le petit roi qui coupait les arbres

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Spectacle par la Compagnie Ôo-kaï.

À partir de 6 ans.   .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11  bib.longchamps@gmail.com

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English : Le petit roi qui coupait les arbres

L’événement Le petit roi qui coupait les arbres Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme

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