Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mardi 12 mai 2026 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 20:45:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Cabannes fait son cinéma.Enfants

Cabannes fait son cinéma.

Projection du film Dis-moi juste que tu m’aimes au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.



Synopsis

Au bout de quinze ans de mariage, une crise met à l’épreuve l’union de Julien et Marie. Dans le couple, cette dernière a toujours été celle qui aimait le plus, aussi, au moment où Anaëlle, le grand amour de jeunesse de son mari Julien, réapparait dans le paysage, Marie panique. Perdue dans une spirale infernale de jalousie et d’autodépréciation, Marie se laisse entraîner dans une aventure avec Thomas, son nouveau supérieur hiérarchique. Celui-ci va se révéler aussi manipulateur que dangereux.



The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

English :

Cabannes goes to the movies.

German :

Cabannes macht sein Kino.

Italiano :

Cabannes va al cinema.

Espanol :

Cabannes va al cine.

L’événement Cabannes fait son cinéma Cabannes a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence