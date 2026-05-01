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Soirée Africaine Foyer Rural Cabannes

Soirée Africaine Foyer Rural Cabannes samedi 9 mai 2026.

Lieu : Foyer Rural

Adresse : 1 Avenue Saint Michel

Ville : 13440 Cabannes

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 20 20 20

Cabannes

Soirée Africaine

Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h. Foyer Rural 1 Avenue Saint Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Soirée Africaine au Foyer rural.
Soirée Africaine au Foyer rural.

Au programme
– Repas africain
– Concert & DJ Set
– Ambiance festive africaine toute la nuit

Venez partager une soirée chaleureuse aux couleurs de l’Afrique !

Soirée organisée par l’association Famille soudée . Les fonds seront reversés à des pouponnières au Sénégal.   .

Foyer Rural 1 Avenue Saint Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 89 75 13 

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English :

African evening at the Foyer rural.

L’événement Soirée Africaine Cabannes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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