Soirée Africaine Foyer Rural Cabannes
Soirée Africaine Foyer Rural Cabannes samedi 9 mai 2026.
Cabannes
Soirée Africaine
Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h. Foyer Rural 1 Avenue Saint Michel Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Soirée Africaine au Foyer rural.
Soirée Africaine au Foyer rural.
Au programme
– Repas africain
– Concert & DJ Set
– Ambiance festive africaine toute la nuit
Venez partager une soirée chaleureuse aux couleurs de l’Afrique !
Soirée organisée par l’association Famille soudée . Les fonds seront reversés à des pouponnières au Sénégal. .
Foyer Rural 1 Avenue Saint Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 89 75 13
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English :
African evening at the Foyer rural.
L’événement Soirée Africaine Cabannes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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