Soirée Africaine Foyer Rural Cabannes

Cabannes

Soirée Africaine

Samedi 9 mai 2026 à partir de 20h. Foyer Rural 1 Avenue Saint Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Soirée Africaine au Foyer rural.

Soirée Africaine au Foyer rural.



Au programme

– Repas africain

– Concert & DJ Set

– Ambiance festive africaine toute la nuit



Venez partager une soirée chaleureuse aux couleurs de l’Afrique !



Soirée organisée par l’association Famille soudée . Les fonds seront reversés à des pouponnières au Sénégal. .

Foyer Rural 1 Avenue Saint Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 89 75 13

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English :

African evening at the Foyer rural.

L’événement Soirée Africaine Cabannes a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence