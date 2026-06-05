Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes

Informations pratiques

Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mercredi 21 octobre 2026 à partir de 14h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Cabannes fait son cinéma.Enfants

Cabannes fait son cinéma.

Projection du film d’animation Super Grand Prix au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaîne.



Synopsis

Edda, une jeune souris avec de grands rêves, saisit sa chance de courir dans le Grand Prix déguisée en son héros, Ed. Elle relève le défi de déjouer le sabotage de son rival et de prouver que même le plus petit coureur peut avoir le plus grand impact. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

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English :

Cabannes goes to the movies.

L’événement Cabannes fait son cinéma Cabannes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence