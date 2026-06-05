Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes

Informations pratiques

Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mardi 10 novembre 2026 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:45:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Cabannes fait son cinéma.Enfants

Cabannes fait son cinéma.

Projection du film Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.



Synopsis

En 1963, Esther met au monde Roland, petit dernier d’une famille nombreuse. Roland naît avec un pied-bot qui l’empêche de se tenir debout. Contre l’avis de tous, elle promet à son fils qu’il marchera comme les autres et qu’il aura une vie fabuleuse.



The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

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English :

Cabannes goes to the movies.

L’événement Cabannes fait son cinéma Cabannes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence