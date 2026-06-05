Cabannes fait son cinéma Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes
mardi 8 décembre 2026 · Espace Intergénérationnel La Durance · Cabannes
Informations pratiques
Cabannes
Cabannes fait son cinéma
Mardi 8 décembre 2026 à partir de 20h45. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:45:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Cabannes fait son cinéma au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Cabannes fait son cinéma.
Projection du film Jean Valjean au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Synopsis
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un évêque, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.
The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .
Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr
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English :
Cabannes is hosting a film festival at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Center.
L’événement Cabannes fait son cinéma Cabannes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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