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AGENDA · Cabannes

Cabannes fait son cinéma Espace Intergénérationnel La Durance Cabannes

mardi 8 décembre 2026 · Espace Intergénérationnel La Durance · Cabannes

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Espace Intergénérationnel La Durance
Adresse
Boulevard Saint-Michel
Ville
13440 Cabannes
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mardi 8 décembre 2026 à partir de 20h45. Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:45:00
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-08

Cabannes fait son cinéma au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Cabannes fait son cinéma.
Projection du film Jean Valjean au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.

Synopsis
1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un évêque, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.

The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes.   .

Espace Intergénérationnel La Durance Boulevard Saint-Michel Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15  culture@mairie-cabannes.fr

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English :

Cabannes is hosting a film festival at the Gabriel Chaine Socio-Cultural Center.

L’événement Cabannes fait son cinéma Cabannes a été mis à jour le 2026-08-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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