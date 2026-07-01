Cabaret à la Plage de Lassigny Lassigny

Informations pratiques

Lassigny

Cabaret à la Plage de Lassigny

Place Saint-Crépin Lassigny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18 00:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Bienvenue au cabaret pour un moment inoubliable !

Nous vous proposons d’assister à un spectacle rythmé et dynamique où s’enchaînent comédie magique irrésistible, plumes, paillettes, danses, chansons et interactivité avec le public…

Au programme

Charme & Talent

Chanteuse de scène au charisme pétillant, Karine Clindoeil vous entraîne dans un spectacle entièrement chanté en direct, où se mêlent danse, humour et élégance.

Entourée de danseuses, elle donne vie à un univers raffiné et scintillant, sublimé par des costumes d’exception faits de plumes, de strass et de paillettes.

Entre tableaux chorégraphiés et moments d’interaction avec le public, elle crée une expérience festive, chic et immersive, où le glamour rencontre la générosité du spectacle vivant.

Magie & Comédie

La personnalité d’Allan Hart, son humour et son interactivité avec le public, font de ce show magique un moment exceptionnel de rires et de divertissement !

Vous rirez aux éclats lors des numéros de comédie d’Allan Hart grâce à son humour dévastateur !

Alors, bienvenue au cabaret !!!!

Bienvenue au cabaret pour un moment inoubliable !

Nous vous proposons d’assister à un spectacle rythmé et dynamique où s’enchaînent comédie magique irrésistible, plumes, paillettes, danses, chansons et interactivité avec le public…

Au programme

Charme & Talent

Chanteuse de scène au charisme pétillant, Karine Clindoeil vous entraîne dans un spectacle entièrement chanté en direct, où se mêlent danse, humour et élégance.

Entourée de danseuses, elle donne vie à un univers raffiné et scintillant, sublimé par des costumes d’exception faits de plumes, de strass et de paillettes.

Entre tableaux chorégraphiés et moments d’interaction avec le public, elle crée une expérience festive, chic et immersive, où le glamour rencontre la générosité du spectacle vivant.

Magie & Comédie

La personnalité d’Allan Hart, son humour et son interactivité avec le public, font de ce show magique un moment exceptionnel de rires et de divertissement !

Vous rirez aux éclats lors des numéros de comédie d’Allan Hart grâce à son humour dévastateur !

Alors, bienvenue au cabaret !!!! .

Place Saint-Crépin Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France +33 3 44 43 09 57

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English :

Welcome to the cabaret for an unforgettable experience!

We invite you to enjoy a lively, dynamic show featuring a seamless blend of irresistible magical comedy, feathers, sequins, dance, song, and audience interaction.

On the program:

Charm & Talent

A stage singer with sparkling charisma, Karine Clindoeil takes you on a journey through a show performed entirely live, blending dance, humor, and elegance.

Surrounded by dancers, she brings to life a refined and sparkling world, enhanced by exceptional costumes made of feathers, rhinestones, and sequins.

Between choreographed scenes and moments of audience interaction, she creates a festive, chic, and immersive experience where glamour meets the generosity of live performance.

Magic & Comedy

Allan Hart’s personality, humor, and interaction with the audience make this magic show an exceptional moment of laughter and entertainment!

You’ll laugh out loud during Allan Hart’s comedy routines thanks to his devastating humor!

So, welcome to the cabaret!!!!

L’événement Cabaret à la Plage de Lassigny Lassigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois