Informations pratiques

Lassigny

Marche gourmande

12 Place Saint-Crépin Lassigny Oise

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Rien de mieux qu’une belle matinée au grand air pour réveiller les papilles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme de votre matinée

Une randonnée rythmée par 4 étapes gourmandes,

Une délicieuse dégustation de produits locaux pour mettre à l’honneur nos producteurs,

Un super moment de partage à vivre en famille ou entre amis !

Rien de mieux qu’une belle matinée au grand air pour réveiller les papilles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme de votre matinée

Une randonnée rythmée par 4 étapes gourmandes,

Une délicieuse dégustation de produits locaux pour mettre à l’honneur nos producteurs,

Un super moment de partage à vivre en famille ou entre amis ! .

12 Place Saint-Crépin Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 21 15 01 78

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English :

There’s nothing better than a beautiful morning in the great outdoors to awaken your taste buds in a warm and friendly atmosphere.

On the agenda for your morning:

A hike punctuated by 4 gourmet stops,

A delicious tasting of local products to showcase our producers,

A wonderful time to share with family or friends!

L’événement Marche gourmande Lassigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois