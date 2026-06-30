Marche gourmande Lassigny
samedi 19 septembre 2026 · Lassigny
Informations pratiques
Lassigny
Marche gourmande
12 Place Saint-Crépin Lassigny Oise
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Rien de mieux qu’une belle matinée au grand air pour réveiller les papilles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au programme de votre matinée
Une randonnée rythmée par 4 étapes gourmandes,
Une délicieuse dégustation de produits locaux pour mettre à l’honneur nos producteurs,
Un super moment de partage à vivre en famille ou entre amis !
Rien de mieux qu’une belle matinée au grand air pour réveiller les papilles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au programme de votre matinée
Une randonnée rythmée par 4 étapes gourmandes,
Une délicieuse dégustation de produits locaux pour mettre à l’honneur nos producteurs,
Un super moment de partage à vivre en famille ou entre amis ! .
12 Place Saint-Crépin Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 21 15 01 78
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English :
There’s nothing better than a beautiful morning in the great outdoors to awaken your taste buds in a warm and friendly atmosphere.
On the agenda for your morning:
A hike punctuated by 4 gourmet stops,
A delicious tasting of local products to showcase our producers,
A wonderful time to share with family or friends!
L’événement Marche gourmande Lassigny a été mis à jour le 2026-06-30 par Destination Nord-Compiégnois