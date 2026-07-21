Informations pratiques

Lassigny

Ouverture du parc historique de la Tour Roland

Impasse Pierre-Antoine Demoustier Lassigny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Reconstitution d’un village du XIème siècle et de sa tour seigneuriale, juchée sur un monticule millénaire.

Pour les journées du patrimoine, présence de troupes de reconstitution et de guides passionés.

Visite libre de la basse-cour et sa ferme pédagogique, visite guidée de la Haute cour et sa tour seigneuriale, spectacle équestre.

Reconstitution d’un village du XIème siècle et de sa tour seigneuriale, juchée sur un monticule millénaire.

Pour les journées du patrimoine, présence de troupes de reconstitution et de guides passionés.

Visite libre de la basse-cour et sa ferme pédagogique, visite guidée de la Haute cour et sa tour seigneuriale, spectacle équestre. .

Impasse Pierre-Antoine Demoustier Lassigny 60310 Oise Hauts-de-France +33 6 21 68 61 73 sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr

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English :

A reconstruction of an 11th-century village and its seigneurial tower, perched on a millennia-old hill.

During Heritage Days, reenactment groups and enthusiastic guides will be on hand.

Self-guided tour of the Lower Courtyard and its educational farm, guided tour of the Upper Courtyard and its manor tower, and an equestrian show.

L’événement Ouverture du parc historique de la Tour Roland Lassigny a été mis à jour le 2026-07-21 par Destination Nord-Compiégnois