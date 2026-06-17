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Cabaret La Rêverie Bioussac

Cabaret La Rêverie Bioussac dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : La Rêverie

Adresse : 8 rue du muletier d'Oyer

Ville : 16700 Bioussac

Département : Charente

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Tarif : 7 7 7

Bioussac

Cabaret

La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 96 24 

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English :

L’événement Cabaret Bioussac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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