Cabaret La Rêverie Bioussac
Cabaret La Rêverie Bioussac dimanche 5 juillet 2026.
Bioussac
Cabaret
La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 77 96 24
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English :
L’événement Cabaret Bioussac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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