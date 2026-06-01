Concert piano, voix, humour La Rêverie Bioussac
Concert piano, voix, humour La Rêverie Bioussac dimanche 28 juin 2026.
Bioussac
Concert piano, voix, humour
La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 32 39 04
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English :
L’événement Concert piano, voix, humour Bioussac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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