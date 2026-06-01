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Concert piano, voix, humour La Rêverie Bioussac

Concert piano, voix, humour La Rêverie Bioussac dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La Rêverie

Adresse : 8 rue du muletier d'Oyer

Ville : 16700 Bioussac

Département : Charente

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 15 15 15

Bioussac

Concert piano, voix, humour

La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

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La Rêverie 8 rue du muletier d’Oyer Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 32 39 04 

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English :

L’événement Concert piano, voix, humour Bioussac a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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