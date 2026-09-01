Cabaret Chanson Rots
vendredi 18 septembre 2026 · Rots
Informations pratiques
Rots
Cabaret Chanson
Centre d’Animations de Rots Rots Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Forum des associations au Centre d’animations de Rots venez rencontrer les associations locales et découvrir les activités proposées tout au long de l’année.Cabaret chanson avec Chris Lehache, à la guitare et au chant. Un moment musical convivial à découvrir autour de chansons interprétées en live
Cabaret chanson avec Chris Lehache, à la guitare et au chant. Un moment musical convivial à découvrir autour de chansons interprétées en live. Au Centre d’animations de Rots. .
Centre d’Animations de Rots Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54
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English : Cabaret Chanson
Community Organisations Fair at the Rots Community Centre: come and meet local organisations and find out about the activities on offer throughout the year. Cabaret performance with Chris Lehache, on guitar and vocals. A friendly musical evening featuring live performances of songs
L’événement Cabaret Chanson Rots a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Caen la Mer
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