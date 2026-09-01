Informations pratiques

Rots

Cabaret Chanson

Centre d’Animations de Rots Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Forum des associations au Centre d’animations de Rots venez rencontrer les associations locales et découvrir les activités proposées tout au long de l’année.Cabaret chanson avec Chris Lehache, à la guitare et au chant. Un moment musical convivial à découvrir autour de chansons interprétées en live

Cabaret chanson avec Chris Lehache, à la guitare et au chant. Un moment musical convivial à découvrir autour de chansons interprétées en live. Au Centre d’animations de Rots. .

Centre d’Animations de Rots Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Cabaret Chanson

Community Organisations Fair at the Rots Community Centre: come and meet local organisations and find out about the activities on offer throughout the year. Cabaret performance with Chris Lehache, on guitar and vocals. A friendly musical evening featuring live performances of songs

L’événement Cabaret Chanson Rots a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Caen la Mer