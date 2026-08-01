Cabaret cirque et musique live Cosmos Fleurey-sur-Ouche
dimanche 9 août 2026 · Fleurey-sur-Ouche
Informations pratiques
Fleurey-sur-Ouche
Cabaret cirque et musique live Cosmos
Place du Pasquier Fleurey-sur-Ouche Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09 23:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Découvrez le spectacle COSMOS , un cabaret de plein air Cirque et musique live de la Compagnie ONAPI, à 20h30.
Autour de deux mâts chinois, d’un trapèze, de drôles de vélos, d’une caravane et d’une paire de skis, nous avons construit ce spectacle où se mêlent le cirque, la danse et la musique. Parfois ça rit, parfois ça crie, et parfois c’est le silence d’instants suspendus qui prend le dessus. Bulle d’oxygène ou carbonisation du moindre espoir. Absurdité du bazar ou ironie du sort.
Ce drôle de cirque, son égoïste Monsieur loyal et ses numéros accueilleront volontiers l’oeil amusé d’un public curieux et encore plein d’espoir. Ce cabaret absurde, poétique, grinçant et mémorable nous l’avons écrit pour les petits et les plus grands, pour faire rêver et pour penser.
Un spectacle tout public, sans réservation. Gratuit. .
Place du Pasquier Fleurey-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté compagnieonapi@gmail.com
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English : Cabaret cirque et musique live Cosmos
L’événement Cabaret cirque et musique live Cosmos Fleurey-sur-Ouche a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Ouche et Montagne
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