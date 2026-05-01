Nant

Cabaret Crazy Roc

Rue du Faubourg Haut Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-14 2026-05-19

Le cabaret vous présente son spectacle Le Tour du Monde . Strass, plumes et paillettes. Des standards du Music-Hall aux plus grands succès du Cabaret parisien 1h45 de spectacle

Le Cabaret CRAZY ROC est composé de membres du personnel du Roc Nantais, amateurs et passionnés de cabaret, qui prennent sur leur temps personnel pour offrir, pendant la saison, une, voire deux représentations par semaine. Le montage des numéros est le fruit du travail collectif, chacun y va de son talent et de ses envies. Depuis 15 ans, les numéros ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, c’est une véritable revue qui est présentée, avec toujours plus de chants, de danses, de beaux costumes et de paillettes, histoire de prouver qu’avec un peu de bonne volonté et beaucoup d’envie, on peut apporter du bonheur, de la joie et de la magie dans un petit coin de France.

A 21h, à la salle de spectacle du Domaine du Roc Nantais Réservation obligatoire.

Possibilité de dîner sur place avant le spectacle (repas sous la forme de buffet) sous réserve de disponibilités. .

Rue du Faubourg Haut Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 46 00 rocnantais@soleilevasion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The cabaret presents its show Around the World . Strass, feathers and sequins. From Music-Hall standards to the greatest Parisian Cabaret hits 1h45 show

L’événement Cabaret Crazy Roc Nant a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)