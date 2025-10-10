Cabaret de cartons Les Gros patinent bien La Ferté-Bernard

Cabaret de cartons Les Gros patinent bien

Salle Athéna La Ferté-Bernard

2026-03-25 20:00:00

2026-03-25

Après Bigre , Molière de la comédie en 2017, Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.

Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Écosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.

Mais l’acteur en costume trois pièces reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.

Tarifs 18€ 15€ 8€ Durée 1 h 35 .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

