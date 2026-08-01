Cabaret des Étoiles Menetou-Salon
jeudi 13 août 2026 · Menetou-Salon
Informations pratiques
Menetou-Salon
Cabaret des Étoiles
Menetou-Salon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Plongez dans l’univers du Cabaret des étoiles à Menetou-Salon, un spectacle équestre familial mêlant chevaux, mise en scène et ambiance de cabaret.
Le Cabaret des étoiles vous donne rendez-vous le 13 septembre à 14h aux Moulons, à Menetou-Salon, pour un spectacle équestre proposé par K8 Production Event’s. Des numéros mettant les chevaux à l’honneur vous attendent dans une ambiance de cabaret à partager en famille. Une buvette et des crêpes seront proposées sur place. La réservation est obligatoire ; sans réservation, merci de venir avec votre propre siège d’appoint. .
Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 05 20 82
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English :
Immerse yourself in the world of the %AB Cabaret des %E9toiles %BB %E0 Menetou-Salon, a family-friendly equestrian show that blends horses, theatrical staging, and a cabaret atmosphere.
L’événement Cabaret des Étoiles Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-08-07 par OT BOURGES
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