Menetou-Salon

Rendez-vous Di(vin) à Menetou-Salon

Château de Menetou-Salon Menetou-Salon Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10 20:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-28

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.

Les vendredis 10 juillet et 28 août, nous vous donnons rendez-vous au château de Menetou-Salon pour une visite alliant patrimoine et gastronomie.

Venez visiter le château, demeure de style néogothique aujourd’hui résidence privée du Prince d’Arenberg et déguster du Menetou-Salon, agrémenté de produits locaux., en compagnie d’un vigneron de l’appellation. 20 .

Château de Menetou-Salon Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 10 sandrine.gerard@ad2t.fr

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English :

This summer, the Menetou-Salon, Quincy and Reuilly appellations are joining forces to offer tasting tours every weekend evening.

On Fridays July 12 and August 30, we invite you to visit the Château de Menetou-Salon for a tour combining heritage and gastronomy.

L’événement Rendez-vous Di(vin) à Menetou-Salon Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-04-30 par GITES DE FRANCE CHER