Menetou-Salon

Trail des Terres du Haut Berry

12 Rue de la Mairie Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Participez au Trail des Terres du Haut Berry, une aventure sportive nature au cœur des paysages vallonnés du territoire.

Le Trail des Terres du Haut Berry propose une expérience sportive en pleine nature à travers les paysages variés et vallonnés du territoire. Ouverte aux amateurs comme aux coureurs confirmés, cette manifestation offre plusieurs parcours adaptés à différents niveaux, mêlant chemins, sentiers et passages boisés. Dans une ambiance conviviale et dynamique, les participants sont invités à relever un défi sportif tout en découvrant la richesse des paysages du Haut Berry. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de trail et de nature, alliant effort, plaisir et dépassement de soi. .

12 Rue de la Mairie Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 46 61 contact@terresduhautberry.fr

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English :

Take part in the Trail des Terres du Haut Berry, a sporting adventure in the heart of the region’s hilly landscapes.

L’événement Trail des Terres du Haut Berry Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES