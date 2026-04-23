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Independence Day Menetou-Salon

Independence Day Menetou-Salon

Independence Day Menetou-Salon samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 2 Les Rappereaux

Ville : 18510 Menetou-Salon

Département : Cher

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Menetou-Salon

Independence Day

2 Les Rappereaux Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :
2026-07-04

Grand barbecue de bison.
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2 Les Rappereaux Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

Large buffalo barbecue.

L’événement Independence Day Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-04-23 par BERRY

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