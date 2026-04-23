Menetou-Salon

Independence Day

2 Les Rappereaux Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Grand barbecue de bison.

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2 Les Rappereaux Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire

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English :

Large buffalo barbecue.

L’événement Independence Day Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-04-23 par BERRY