Menetou-Salon

13e Festival à La Rue

Menetou-Salon Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Venez assister à trois jours de spectacles de rue, cirque, danse, théâtre et musique en plein air à Menetou-Salon lors du 13e Festival à La Rue.

Pour sa 13e édition, les 26, 27 et 28 juin 2026, le Festival à La Rue revient à Menetou-Salon.

Organisé par Le Carroi, ce rendez-vous dédié aux arts de la rue propose une programmation variée en espace public théâtre de rue, cirque, danse, musique, théâtre d’objet et interventions artistiques rythmeront le week-end.

Pensé comme un festival ouvert à toutes et tous, l’événement fonctionne au chapeau. Profitez également d’une buvette, restauration sur place. Une belle occasion de profiter d’un temps fort culturel, convivial et accessible au cœur de Menetou-Salon. .

Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 17 05 contact@lecarroi.fr

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English :

Come and enjoy three days of street performances, circus, dance, theater and music in Menetou-Salon during the 13th Festival à La Rue.

L’événement 13e Festival à La Rue Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT BOURGES