Festival musical’été Menetou-Salon
Festival musical’été Menetou-Salon samedi 4 juillet 2026.
Festival musical’été
Menetou-Salon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-04
Festival de musique en tous genres sur les Terres du Haut Berry
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Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 75 75 contact@terresduhautberry.fr
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English :
Festival of music of all kinds in the Terres du Haut Berry
L’événement Festival musical’été Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-03-24 par BERRY
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