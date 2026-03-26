Festival musical’été Menetou-Salon

Festival musical'été Menetou-Salon 2026-07-04

Festival musical’été Menetou-Salon samedi 4 juillet 2026.

Festival musical’été

Menetou-Salon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-04

Festival de musique en tous genres sur les Terres du Haut Berry
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Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 75 75  contact@terresduhautberry.fr

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English :

Festival of music of all kinds in the Terres du Haut Berry

L’événement Festival musical’été Menetou-Salon a été mis à jour le 2026-03-24 par BERRY

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