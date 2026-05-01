Cabaret d’improvisation à la carte I Collectif service compris Rochecorbon
Cabaret d’improvisation à la carte I Collectif service compris Rochecorbon vendredi 29 mai 2026.
Rochecorbon
Cabaret d’improvisation à la carte I Collectif service compris
15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Le retour de l’équipe de choc à Rochecorbon ! Retrouvez le patron, les serveurs, et DJ Bonheur qui mixe les sons comme les cocktails dans un shaker.
Plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse d’un cabaret/bar, et commandez des improvisations exécutées avec chic et humour par des serveurs déjantés.
Le retour de l’équipe de choc à Rochecorbon ! Retrouvez le patron, les serveurs, et DJ Bonheur qui mixe les sons comme les cocktails dans un shaker.
Plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse d’un cabaret/bar, et commandez des improvisations exécutées avec chic et humour par des serveurs déjantés. 17 .
15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 50 20
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English :
The crack team returns to Rochecorbon! Meet up with the owner, the waiters, and DJ Bonheur, who mixes sounds like cocktails in a shaker.
Immerse yourself in the warm atmosphere of a cabaret/bar, and order improvisations performed with chic and humor by crazy waiters.
L’événement Cabaret d’improvisation à la carte I Collectif service compris Rochecorbon a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37