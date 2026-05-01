Rochecorbon

Cabaret d’improvisation à la carte I Collectif service compris

15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le retour de l’équipe de choc à Rochecorbon ! Retrouvez le patron, les serveurs, et DJ Bonheur qui mixe les sons comme les cocktails dans un shaker.

Plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse d’un cabaret/bar, et commandez des improvisations exécutées avec chic et humour par des serveurs déjantés.

Le retour de l’équipe de choc à Rochecorbon ! Retrouvez le patron, les serveurs, et DJ Bonheur qui mixe les sons comme les cocktails dans un shaker.

Plongez-vous dans l’ambiance chaleureuse d’un cabaret/bar, et commandez des improvisations exécutées avec chic et humour par des serveurs déjantés. 17 .

15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 50 20

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English :

The crack team returns to Rochecorbon! Meet up with the owner, the waiters, and DJ Bonheur, who mixes sounds like cocktails in a shaker.

Immerse yourself in the warm atmosphere of a cabaret/bar, and order improvisations performed with chic and humor by crazy waiters.

L’événement Cabaret d’improvisation à la carte I Collectif service compris Rochecorbon a été mis à jour le 2026-05-05 par ADT 37