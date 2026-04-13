Visite du jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières, Manoir des Basses-Rivières, Rochecorbon

Visite du jardin Remarquable du Manoir des Basses Rivières 6 et 7 juin Manoir des Basses-Rivières Indre-et-Loire

6 EUR /. 3 EUR de 15 à 18 ans / Gratuit en dessous de 15 ans / 50 EUR pour groupe de 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre (circuit) du jardin remarquable du Manoir des Basses Rivières lors des Rendez-Vous aux Jardins

Manoir des Basses-Rivières 24 Quai de la Loire, 37210 Rochecorbon, France Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33650593745 https://www.jardins-de-france.com/jardin-du-manoir-des-basses-rivieres Face à la Loire, à flanc de coteau et aux portes de Tours, on pénètre dans le jardin du manoir des Basses Rivières par un portail datant du XVIIIe siècle ouvrant sur un large domaine en relief. La ville de Tours cède la propriété en 1973, et c’est en 2006 que l’actuel propriétaire se porte acquéreur du lieu et entreprend un important travail de rénovation et de recréation des jardins. L’originalité de ce jardin réside dans la confrontation brutale entre les masses rocheuses importantes de tuffeau et la sagesse et la verdure d’un jardin régulier à la française. Le jardin régulier, à l’ouest, a été recréé en décaissant le terrain suivant le principe d’un boulingrin, avec des murs de soutènement et la création d’escaliers pour y accéder. Il s’articule autour d’un bassin carré avec un jet d’eau dont l’intérêt est de masquer les bruits extérieurs. En parallèle, des massifs de romarins et de cyprès longent les hauts murs du coteau, évoquant l’aspect italianisant du jardin et créant une certaine intimité. Deux grands cèdres de l’Atlas plantés au début du XIXe siècle terminent ce jardin et surplombent un chemin entouré de murs qui conduit vers les terrasses paysagères. Organisées en trois niveaux, les terrasses contiennent successivement un potager et des mixed-borders, avant qu’un escalier troglodyte du XIIe siècle permette d’accéder à une forêt de chênes. D’ici, une vue panoramique sur la Loire se découvre. Autoroute A10 direction Vouvray/Blois – sortie 20. Parking en face de la propriété. Entrée par le portillon de jardin à 20m du grand portail.

Visite libre (circuit) du jardin remarquable du Manoir des Basses Rivières lors des Rendez-Vous aux Jardins

©BassesRIvières